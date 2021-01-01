Erken Zıt Anlamlısı Nedir? Erkenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Erken kelimesinin zıt anlamı, okurlar bakımından merak edilen bir sözcüktür. Erken kelimesinin, cümleler içerisinde çok sık kullanıldığını belirtmek gerekir. Erken kelimesinin zıt anlamlısı da aynı şekilde sıkça cümleler içerisinde kullanılır. Erken kelimesinin zıt anlamlısı ile alakalı bilgi ve örnek vermek faydalı olacaktır.

Erkenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Erken kelimesinin zıt anlamı; geçtir. Erken kelimesi ile geç kelimesi zıt anlamlı olarak belirtilmiştir. Erken kelimesi kadar geç kelimesi de çok sık kullanılan bir kelimedir. Bununla beraber erken kelimesiyle geç kelimesine aşağıdaki gibi örnek vermek faydalı olacaktır;

- İşe erken geldiğin günler geç geldiğin günlerden daha az.

- Erken yapılan yemeğin yenmesi, geç yapılan yemeğin yenmesinden daha faydalı olduğu savunulmaktadır.