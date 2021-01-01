Esaret Zıt Anlamlısı Nedir? Esaretin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Esaret kelimesi, çok sık kullanılmadığından zıt anlamlısı merak edilmekte olan bir kelimedir. Esaret kelimesinin zıt anlamlısı, genellikle kelimeye göre daha çok kullanılır. Cümleler içerisinde karşılaşılan esaret kelimesinin zıt anlamlısı hakkında bilgi ve örnek vermek, okurlar için aydınlatıcı olacaktır.

Esaretin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Esaret kelimesi, dilimizce çok yaygın kullanılmadığı için kulağa yabancı gelebilir. Bununla beraber kelimenin zıddı, kelimeye nazaran daha fazla kullanılmaktadır. Esaret kelimesinin zıddı; hürriyet ve özgürlüktür. Esaret ile özgürlük kelimesi zıt anlamlı olarak tanımlanmıştır. Esaret ve özgürlük kelimesine aşağıdaki gibi örnek vermek açıklayıcı olacaktır;

- Esaret dolu yaşamdan kurtulup, özgürlüğe kavuştuğunda hangi duyguyu yaşadığını anlayamamıştı.

- Esaretten kurtulduğuna inanamayıp, özgürlüğü kendi gözleriyle görmesi, onun için imkansızı başarmaktan farksızdı.