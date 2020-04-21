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    HaberlerEğitim Haberleri Eşek Eş Anlamlısı Nedir? Eşek Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
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    21.04.2020 - 02:14 |

    Eşek Eş Anlamlısı Nedir? Eşek Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Geçmişten günümüze kadar çağlar boyunca insanlar tarafından binek olarak kullanılan eşek, ayrıca aynı anlama gelen eş anlamlısı üzerinden de değerlendirilmektedir. Eşek eş anlamlısı nedir? Eşek kelimesinin eş anlamı olan sözcükler.

    Eşek Eş Anlamlısı Nedir? Eşek Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Pek çok kişi bilmese dahi eşek kelimesinin eş anlamlısı Türk Dil Kurumu'na göre, ‘merkep’ olarak geçmektedir. Aynı anlama gelmesi ile beraber okunuş ve yazılışları farklı olsa bile hem merkep hem de eşek kelimesini kullanabilirsiniz.

    Eşek Eş Anlamlısı Nedir?

    Atgillerden olan eşek; iri başlı, alt taraftan küçük ve uzun kulaklı bir hayvandır. Çok eski dönemlerden günümüze kadar yük ve binek olarak insanlar tarafından kullanılmıştır. Günümüzde hala özellikle köylerde kullanılan hayvanlar arasındadır. Bu hayvanları tabir edebilmek için eşek kelimesi kullanılırken, ayrıca ‘merkep’ eş anlamlısı da ele alınabilmektedir.

    Eşek Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

    Eşek kelimesi için merkep eş anlamlı sözcüğünü alternatif olarak farklı zamanlarda kullanabilirsiniz.

    ‘’Bütün gün eşek üzerinde gezip durdu.’’

    ‘’Merkep bugün çok yoruldu.’’

    Tek başına ya da farklı cümlelerde aynı anlam üzerinde eşek ve merkep kelimelerini kullanabilirsiniz.

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