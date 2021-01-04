Esir Zıt Anlamlısı Nedir? Esirin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Sinema ve edebiyat başta olmak üzere farklı sanat dallarına dair eleştiri yazıları yazan kişilere eleştirmen ya da münekkit denir.



Eleştirmenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



1- Övmek:



Övmek kelimesinin günlük hayattaki kullanımı oldukça yaygındır. ''Övgüyle bahsetmek'' ve ''övgüye değer bulmak'' şeklinde kalıplaşmış ifadelerde de yer alır.



Örnek Cümleler:



1.A- Birini eleştirmek yerine sürekli övmek iyilik midir acaba?

1.B- Arkadaşım dün akşam izlediği filmi öve öve bitiremedi.



2- Pohpohlamak:



Halk arasında sıklıkla kullanılan pohpohlamak, birini çok fazla övmek anlamına gelir.



Örnek cümle:



Onu bu kadar pohpohlamayın, şımarır sonra.



3- Methetmek



Arapça övgü manasına gelen medh sözcüğüne ''etmek'' fiili getirilerek türetilmiştir.



Örnek Cümle:



Yaptıklarından sonra kendisini ne kadar methetsek azdır.