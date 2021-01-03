Eski Zıt Anlamlısı Nedir? Eskinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Eski kelimesi, cümlelerin içerisinde oldukça fazla kullanılan sözcüklerin içerisinde bulunmaktadır. Eski kelimesi, yıpranan anlamındadır. Bunun yanı sıra eski kelimesi, cümleler içerisinde kullanılan ve zıt anlamı merak edilen kelimelerden birisidir. Eski kelimesinin zıt anlamı da, kelimenin kendisi gibi çok sık kullanılır. Peki eski zıt anlamlısı nedir? Eskinin zıt anlamı olan kelimeler nelerdir? İşte detaylar.
Eski kelimesinin zıt anlamlısı, dilimizde çok sık bir şekilde kullanılan kelimeler içerisinde bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bu kelimenin zıt anlamını öğrenmek isteyen bireyler, İnternet çapında kelimenin zıt anlamını araştırmaktadırlar. Eski kelimesinin zıt anlamı ve eski kelimesinin zıt anlamına ait örnekler vermek bilgilendirici olacaktır.
Eskinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Eski kelimesinin zıt anlamı olan kelimeler; yeni ve cedit olarak belirtilmiştir. Eski kelimesi ile yeni kelimesi zıt anlamlıdır. Eski kelimesinde olduğu üzere yeni kelimesi de oldukça sık kullanılmaktadır. Eski ile yeni kelimesine aşağıdaki gibi örnek verilebilir;
- Eski kıyafetlerimden kurtulmak için alışverişe çıkıp yeni kıyafetler aldım.
- Eski defterimdeki notlardan önemli olanları, yeni defterime aktardım.