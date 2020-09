Eskişehir Haritası: Eskişehir İlçeleri Nelerdir? Eskişehir İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Eskişehir ilinde 57 bin üniversite öğrencisi yaşamaktadır. Toplamda 14 ilçeye sahip olan Eskişehir'in her ilçesinin ayrı bir önemi bulunmaktadır.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com





Eskişehir'in Kaç İlçesi Vardır?



Eskişehir ilimizin 14 ilçesi bulunmaktadır. Her birinin tarihi açıdan oldukça önemi bulunur. Eskişehir her bir ilçesi tarım ve hayvancılık açısından zengin topraklara sahiptir. Eskişehir'in ilçeleri de turistik anlamda oldukça önemli yerler arasında bulunmaktadır. Üniversite şehri olarak bilinen Eskişehir özellikle Kurtuluş Savaşında birçok farklı görevler üstlenmiştir. Bu nedenle sahip olduğu her ilçe tarihi bakımdan da önem taşımaktadır.



Eskişehir'in Nüfusu Ne Kadar?



Eskişehir'in Nüfusu ilçelerine dağılmış durumdadır. Toplamda 14 ilçeye ait Eskişehir'in yıllara göre nüfus dağılımı şu şekildedir:



- 2015 yılında Eskişehir nüfusu 812.320 olarak bir önceki yıla göre yüzde 1.58 oranında artış göstermiştir.

- 2016 yılında şehrin nüfusu yüzde 1.77 oranında artarak 826.716 olmuştur.

- 2017 yılında Eskişehir'in nüfusu yüzde 1.87 oranında artarak 860.620 olmuştur.

- 2018 yılında oran yüzde 1.23 artmış ve Eskişehir ilinin nüfusu 871.187 olmuştur.

- 2019 yılında ise nüfus artarak 887.475 olmuştur.



Eskişehir İlçeleri Nelerdir?



Son yapılan sayımlara bakıldığında Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi en kalabalık ilçe olduğu belirlenmiştir. Eskişehir'in en az nüfusuna sahip olan ilçesi ise Han ilçesidir. Eskişehir'in toplamda 14 ilçesi bulunmaktadır. Bunlar Odunpazarı, Tepebaşı, Sivrihisar, Çifteler, Seyitgazi, Alpu, Mihalıççık, Mahmudiye, Beylikova, İnönü, Günyüzü, Sarıcakaya, Mihalgazi ve Han ilçeleridir.



Eskişehir ilçelerinin yüz ölçümüne bakıldığında Sivrihisar ilçesi 2987 kilometre karelik alanı ile en büyük ilçesi olmuştur. Sivrihisar'ın ardından 1670 kilometre kare ile Mıhalıççık ve 1558 kilometre karelik alanı ile Seyitgazi ilçesi gelmektedir. Eskişehir ilinin en kalabalık ilçesi olan Odunpazarı ilçesi kent merkezinde yer almaktadır. Yıl dağılımında bu ilçe en fazla nüfus artışını 2008 yılında yaşamıştır.