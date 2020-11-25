Etme Bulma Dünyası Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Atasözleri halka mal olmuş sözlerdir. Zaman zaman doğru yolu göstermek için örnekler verilmektedir. Etme bulma dünyası atasözünün anlatmak istediği, kötülüğe karşılık kötülük bulmak anlamında kullanılmaktadır.

Etme Bulma Dünyası Atasözünün TDK' ya Göre Anlamı Nasıl Olur?

Etme bulma dünyasının TDK sözlüğüne göre anlamı şu şekildedir;

- 'Kötülük eden kötülük bulur.` Anlamında kullanılan bir sözdür. Yani birine kötülük ettiğiniz zaman ya da edildiğinde karşılığını başka zaman, başka şekilde bir şekilde bulacağı anlamını taşımaktadır.

Etme Bulma Dünyası Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Atasözlerinin en çok kullanılan sözlerinden ilk sıralarda yer alan bir atasözüdür. Sıklık ile kullanırız etme bulma dünyası atasözünü. Bir gün birine yapılan her kötülüğün karşılığını mutlaka karşı taraf da öder anlamındadır. Etme bulma dünyasının cümle içinde kullanımı ise şu şekildedir;

- Geçen gün çelme takıp beni düşüren arkadaşım, bugün kendisi düştü. ( Etme bulma dünyası)