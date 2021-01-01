Evcil Zıt Anlamlısı Nedir? Evcilin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Evcil kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan tanımı eve veya insana alışmış olan olmaktadır. Ayrıca yerli anlamında da kullanılan bir kelime olan evcil sıfat kelimelerimizden birisi olmaktadır.

Evcilin Zıt Anlamlısı Olan Kelimeler

Evcil kelimesinin birbirinden farklı olan zıt anlamları bulunmaktadır. Bu zıt anlamlı kelimelerinin hepsi de genel mana da eve veya insana alışmamış olan ve yırtıcı olmaktadır. Evcil kelimesinin zıt anlamı olan kelimeler ise; yırtıcı, vahşi, yabanıl ve yabani olmaktadır. Buradan da görüldüğü üzere evcil kelimesinin zıt anlamlıları da sıfat olmaktadır.