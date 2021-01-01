01.01.2021 - 14:26 |
Evcil Zıt Anlamlısı Nedir? Evcilin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Dilimizde bulunan kelimeler hem eş anlamlara hem de zıt anlamlara sahip olmaktadır. Eş anlamlı sözcüklerin yazılışları farklı olurken anlamları ise aynı olmaktadır. Zıt anlamlı kelimelerde ise durum bunun tam tersi olmaktadır. Zıt anlamlı kelimeler anlam olarak bir birlerinin tam olarak tersi olan kelimeler olmaktadır. Dilimizde birçok sözlük zıt anlamlı kelimeye sahip olmaktadır. Bu kelimelerden birisi de evcil olmaktadır. Evcil zıt anlamlısı nedir ve bu kelime ile ilgili bilgileri derledik.
Evcil kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan tanımı eve veya insana alışmış olan olmaktadır. Ayrıca yerli anlamında da kullanılan bir kelime olan evcil sıfat kelimelerimizden birisi olmaktadır.
Evcilin Zıt Anlamlısı Olan Kelimeler
Evcil kelimesinin birbirinden farklı olan zıt anlamları bulunmaktadır. Bu zıt anlamlı kelimelerinin hepsi de genel mana da eve veya insana alışmamış olan ve yırtıcı olmaktadır. Evcil kelimesinin zıt anlamı olan kelimeler ise; yırtıcı, vahşi, yabanıl ve yabani olmaktadır. Buradan da görüldüğü üzere evcil kelimesinin zıt anlamlıları da sıfat olmaktadır.