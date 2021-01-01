Fakir Zıt Anlamlısı Nedir? Fakirin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Zıt anlamlı kelimeler bir kelimenin tamamen karşıt bir anlama gelecek şekilde kullanılmasını ifade eder. Zıt anlamlı kelimeler birbirleri ile çelişen özellikleri bulunan kelimeleri ifade eder. Her bir kelimenin kendine özgü bir anlamı bulunmaktadır. Fakir kelimesi için de Türkçe de bir zıt anlam bulunmaktadır.

Fakirin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Fakir kelime anlamı olarak yoksul anlamına gelmektedir. Genel olarak güçlükle geçinen ve kazancının geçinmek için yeterli olmadığı durumlarda kullanılmakta olan bir kelimedir. Fakir kelimesinin zıt anlamlısı ise zengin kelimesidir. Zengin kelimesi fakir zıt anlamlısı olarak bilinir. Zengin kelimesi ise parası ve malı çok olan kişileri ifade etmek için kullanılmakta olan bir kelime olarak ifade edilmektedir.