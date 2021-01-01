01.01.2021 - 14:32 |
Farklı Zıt Anlamlısı Nedir? Farklının Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Dilimize Arapçadan girmiş olan fark sözcüğü, nitelik ya da nicelik bakımından aynı olmayan şeyleri tanımlamak için kullanılır. ''Saat farkı'' ve ''Yapı farkı'' gibi kalıplaşmış ifadelerin içerisinde yer alır. Bu sözcükten türeyen farklı kelimesi ise değişik ve başka anlamına gelir. Farklı zıt anlamlısı nedir? İşte, tüm detaylar.
Bu sözcük hem somut hem de soyut şeylerin arasındaki farklılıkları vurgular. Örneğin: Farklı renkler (Somut) Farklı düşünceler. (Soyut)
Farklının Zıt Anlamı Olan Kelimeler
1- Aynı:
Örnek Cümleler:
1- Seninle bu konuda aynı düşünüyoruz.
2- Her gün aynı şeyleri yapmaktan o kadar sıkıldım ki.
2- Eş:
Eş kelimesi birbirine denk ve uygun demektir.
Örnek Cümle:
1- Matematik ve kimya dersleri benim için eş değer zorlukta.
3- Tıpkı:
Uygun anlamına gelen Tıpkı sözcüğü de farklı kelimesi gibi dilimize Arapçadan gelmiştir. İki kişi ya da şeyin birbiriyle tamamen aynı olması anlamına gelir.
Örnek Cümle:
Hareketleri ve konuşması tıpkı babamınki gibi.
Farklı kelimesiyle zıt anlamlı olan diğer kelimeler: Kopya ve emsal.