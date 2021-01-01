Farklı Zıt Anlamlısı Nedir? Farklının Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Bu sözcük hem somut hem de soyut şeylerin arasındaki farklılıkları vurgular. Örneğin: Farklı renkler (Somut) Farklı düşünceler. (Soyut)

Farklının Zıt Anlamı Olan Kelimeler

1- Aynı:

Örnek Cümleler:

1- Seninle bu konuda aynı düşünüyoruz.

2- Her gün aynı şeyleri yapmaktan o kadar sıkıldım ki.

2- Eş:

Eş kelimesi birbirine denk ve uygun demektir.

Örnek Cümle:

1- Matematik ve kimya dersleri benim için eş değer zorlukta.

3- Tıpkı:

Uygun anlamına gelen Tıpkı sözcüğü de farklı kelimesi gibi dilimize Arapçadan gelmiştir. İki kişi ya da şeyin birbiriyle tamamen aynı olması anlamına gelir.

Örnek Cümle:

Hareketleri ve konuşması tıpkı babamınki gibi.

Farklı kelimesiyle zıt anlamlı olan diğer kelimeler: Kopya ve emsal.