Fayda Eş Anlamlısı Nedir? Fayda Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Fayda kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Fayda kelimesinin bir tane eş anlamlısı vardır. Bu eş

anlamlı kelimeleri de günlük hayatta birbirlerinin yerine sıkça kullanıyoruz. Fayda kelimesinin eş anlamı

olduğu gibi ayrıca zıt anlamlı kelimesi de bulunuyor.

Fayda Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Fayda kelimesinin eş anlamlısı yarar kelimesidir. Yarar kelimesi eş anlamlısı olduğundan dolayı bu iki

kelime de birbirlerinin yerine kullanılabilir.

Fayda Nedir?

Fayda nedir sorusunun cevabı yarardır.

Fayda Kelimesinin Zıt Anlamları

Fayda kelimesinin bir tane zıt anlamı bulunuyor. Fayda kelimesinin zıt anlamı zarardır.