20.04.2020 - 18:07 |
Fayda Eş Anlamlısı Nedir? Fayda Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler
Günümüzde yabancı dilden dilimize geçmiş ve oldukça fazla kullandığımız bazı kelimeler vardır. Bukelimelerin farkında olarak veya olmayarak oldukça fazla tercih ediyoruz. Özellikle dilimize Arapçadilinden geçmiş sözcükler vardır. Fayda kelimesi de dilimize Arapçadan geçmiş ve kalıplamış birsözcüktür. Fayda kelimesinin eş anlamlı kelimesi de bulunuyor. Bu eş anlamlı kelimeler birbirlerininyerine kullanılan kelimelerdir. Peki fayda eş anlamlısı nedir? Fayda kelimesinin eş anlamı olan sözcüklernelerdir? Sizler için bu sorulara cevap hazırladık.
Fayda kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Fayda kelimesinin bir tane eş anlamlısı vardır. Bu eş
anlamlı kelimeleri de günlük hayatta birbirlerinin yerine sıkça kullanıyoruz. Fayda kelimesinin eş anlamı
olduğu gibi ayrıca zıt anlamlı kelimesi de bulunuyor.
Fayda Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Fayda kelimesinin eş anlamlısı yarar kelimesidir. Yarar kelimesi eş anlamlısı olduğundan dolayı bu iki
kelime de birbirlerinin yerine kullanılabilir.
Fayda Nedir?
Fayda nedir sorusunun cevabı yarardır.
Fayda Kelimesinin Zıt Anlamları
Fayda kelimesinin bir tane zıt anlamı bulunuyor. Fayda kelimesinin zıt anlamı zarardır.
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