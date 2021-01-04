Faydalı Zıt Anlamlısı Nedir? Faydalının Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Birçok kaynakta çıkar ve fayda kelimeleri eş anlamlı olarak gösterilse de iki kelimenin manası farklıdır. Örneğin çıkarcı kelimesi sadece insanlar için ve olumsuz anlamda kullanılır. Hem insanlar hem de nesneler için kullanılan faydalı ise anlamca olumlu bir sıfattır.



Faydalının Zıt Anlamlısı Olan Kelimeler



1- Zararlı:



Örnek cümleler:



1.A- Çok fazla yağlı ve şekerli gıdalar tüketmek insan sağlığına zararlıdır.

1.B- Zararlı alışkanlıklardan kurtulmana çok sevindim.



2- Tehlikeli:



Yarar sağlamayan şeylerin birçoğu küçük ya da büyük ölçekte tehlikelidir. Bu nedenle tehlikeli kelimesi de faydalının zıt anlamlısıdır.



Örnek Cümle:



Araba sürerken telefonla konuşmak çok tehlikeli bir alışkanlıktır.



3- Ziyankar:



Ziyan kelimesinin sonuna Farsça ''veren, eden'' anlamına gelen kâr eki getirilerek türetilmiştir. Ziyankar kelimesi zarar veren manasında kullanılır.