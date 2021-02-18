Fazilet İsminin Anlamı Nedir? Fazilet Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Arapça kökenli bir isim olan Fazilet Türkçede de yer alan yerleşik adlardan biridir. Her ne kadar günümüzde fazla dikkat çeken bir isim olmasa bile, anlamı itibariyle değer gören bir addır. O yüzden minik yavruları olan birçok anne ve baba bu ismin ne anlama geldiğini öğrenmeye çalışıyor.



Fazilet Ne Demek?



Birden fazla ve değişik anlamları ile beraber kullanılabilecek en güzel isimlerden biri Fazilet olarak öne çıkıyor.



- Fenalıktan çekinmeye ve iyilik etmeye yönelten değişmez ve devamlı, güzel vasıf

- İnsanı iyi ahlaklı yapmaya yönelten güç ve kudret

- Bir kişinin yaratılışından gelen iyilik, güzel huy ve erdem

- İffet ve ahlak



Bir insan için direkt getirilebilecek birçok farklı anlamı bünyesinde barındıran Fazilet ismi, en güzel adlardan biridir. Yukarıdaki anlamlarına bakıldığı zaman ayrıca karakteristik bir etki yarattığını da dile getirmek mümkün.



Fazilet İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Fazilet ismi için merak edilen konulardan biri de Kur'an'da geçip geçmediğidir. Fazilet adı Kur'an'da geçmez. Kız çocuklar için kullanılabilecek güzel isimler arasında yer alan Fazilet, özellikle anlamı üzerinden dikkat çekiyor.