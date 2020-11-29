Fazla Mal Göz Çıkarmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Genel olarak mal ve mülk üzerinden ele alınan fazla mal göz çıkarmaz atasözü, günlük yaşamın en yaygın kullanılan atasözlerinden biridir. Tabii bu atasözünün tam olarak ne anlama geldiği konusunda da birçok kişi bilgi almaya çalışıyor.



Fazla Mal Göz Çıkarmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Fazla mal insana zarar vermez. Bu sebepten dolayı yok yere ve gereksiz bir şekilde elden çıkarılmamalıdır. Şimdi çok fazla görülen bir mal ileriki zamanlarda bu şekilde görülmez ve aksine ihtiyaç duyulur. O yüzden her zaman eğer gerekmiyorsa mal ve mülk elden çıkarılmamalıdır.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Atasözleri belli bir nasihat taşıyan ve deneyime sahip özlü sözlerdir. Aynı zamanda içerisinde eğitici ve öğretici bir anlam taşıyan, mecazi yapısı da bulunan sözler olarak öne çıkıyor. Bu kısa ve özlü sözler tek başına ya da cümle içerisinde kullanılarak amaca göre değerlendirilir.