BİST1.329-1.03EURO9.36-0.27USD7.81-0.71ALTIN449.48-1.87
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Fazla Mal Göz Çıkarmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
    ABONE OL
    29.11.2020 - 04:29 |

    Fazla Mal Göz Çıkarmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Anlamını insanların büyük bir çoğunluğunun bildiği atasözlerinden biri fazla mal göz çıkarmaz atasözüdür. Cümle içindeki kelimeler üzerinden de anlamı az çok anlaşılabiliyor. Peki, fazla mal göz çıkarmaz atasözünün anlamı ne demek? Kısaca atasözü açıklaması konusunda bilgiler.

    Fazla Mal Göz Çıkarmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Genel olarak mal ve mülk üzerinden ele alınan fazla mal göz çıkarmaz atasözü, günlük yaşamın en yaygın kullanılan atasözlerinden biridir. Tabii bu atasözünün tam olarak ne anlama geldiği konusunda da birçok kişi bilgi almaya çalışıyor.

    Fazla Mal Göz Çıkarmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek?

    Fazla mal insana zarar vermez. Bu sebepten dolayı yok yere ve gereksiz bir şekilde elden çıkarılmamalıdır. Şimdi çok fazla görülen bir mal ileriki zamanlarda bu şekilde görülmez ve aksine ihtiyaç duyulur. O yüzden her zaman eğer gerekmiyorsa mal ve mülk elden çıkarılmamalıdır.

    Kısaca Atasözü Açıklaması

    Atasözleri belli bir nasihat taşıyan ve deneyime sahip özlü sözlerdir. Aynı zamanda içerisinde eğitici ve öğretici bir anlam taşıyan, mecazi yapısı da bulunan sözler olarak öne çıkıyor. Bu kısa ve özlü sözler tek başına ya da cümle içerisinde kullanılarak amaca göre değerlendirilir.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bursa'da korkutan yangın! Ekipler oraya koştu

    Bursa'da korkutan yangın! Ekipler oraya koştu

    İstanbul'da en çok nereli yaşıyor! İl il sayılar...

    İstanbul'da en çok nereli yaşıyor! İl il sayılar...

    Korona partisine şok baskın!

    Korona partisine şok baskın!

    Kısıtlamaya uymayıp kaçtı, 'Her şey bir hayal gibi gerçekten' dedi

    Kısıtlamaya uymayıp kaçtı, 'Her şey bir hayal gibi gerçekten' dedi

    Sıradaki Haber