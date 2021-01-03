Fazla Zıt Anlamlısı Nedir? Fazlanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Fazla kelimesi dilimizde gereğinden çok ve aşırı anlamında kullanılmaktadır. Cümle içerisinde çok sık kullanılan fazla kelimesinin ise birden fazla zıt anlamlı kelimesi bulunmaktadır.



Fazlanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Fazla kelimesi dilimizde hem zarf hem de sıfat olarak kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre fazla kelimesinin anlamı şu şekilde açıklanmıştır:



- Gereğinden, alışılmıştan çok, aşırı olan, ziyade

- Daha çok, aşkın

- Artmış olan, ihtiyaçtan fazla olan

- Gereksiz, yersiz bir biçimde

- Gereğinden, alışılmıştan çok olarak



Kelimelerin karşıt anlamı olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denmektedir. Fazla kelimesinin ise anlamına göre birden fazla zıt anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Fazla kelimesinin karşıt anlamı olan kelimeler şunlardır:



- Eksik

- Yegâne

- Az

- Yerli yerinde