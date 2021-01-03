BİST1.477-0.22EURO9.07-0.05USD7.43-0.01ALTIN452.98-0.25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Fazla Zıt Anlamlısı Nedir? Fazlanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
    ABONE OL
    03.01.2021 - 04:21 |

    Fazla Zıt Anlamlısı Nedir? Fazlanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Zıt anlamlı kelimeler dilimizde bilinmesi gereken önemli kelimelerdir. Her kelimenin zıt anlamlı kelimesi bulunmaz. Fazla kelimesinin zıt anlamlısı ise Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. Peki fazla zıt anlamlısı nedir? Fazlanın zıt anlamı olan kelimeler nelerdir? Sizlere fazla kelimesinin anlamını ve zıt anlamı olan kelimeleri detaylıca derledik

    Fazla Zıt Anlamlısı Nedir? Fazlanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler


    Fazla kelimesi dilimizde gereğinden çok ve aşırı anlamında kullanılmaktadır. Cümle içerisinde çok sık kullanılan fazla kelimesinin ise birden fazla zıt anlamlı kelimesi bulunmaktadır.

    Fazlanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Fazla kelimesi dilimizde hem zarf hem de sıfat olarak kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre fazla kelimesinin anlamı şu şekilde açıklanmıştır:

    - Gereğinden, alışılmıştan çok, aşırı olan, ziyade
    - Daha çok, aşkın
    - Artmış olan, ihtiyaçtan fazla olan
    - Gereksiz, yersiz bir biçimde
    - Gereğinden, alışılmıştan çok olarak

    Kelimelerin karşıt anlamı olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denmektedir. Fazla kelimesinin ise anlamına göre birden fazla zıt anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Fazla kelimesinin karşıt anlamı olan kelimeler şunlardır:

    - Eksik
    - Yegâne
    - Az
    - Yerli yerinde

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü 6 kilometre kaçabildi

    Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü 6 kilometre kaçabildi

    Trafik sigortasında yeni dönem! 81 ilde farklı...

    Trafik sigortasında yeni dönem! 81 ilde farklı...

    Trump tatilden niye erken döndü?

    Trump tatilden niye erken döndü?

    Geliyor! Salı günü etkisini gösterecek

    Geliyor! Salı günü etkisini gösterecek

    Sıradaki Haber