Galibiyet Zıt Anlamlısı Nedir? Galibiyetin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Galibiyet kelimesi bir şeyi kazanma manasında kullanılır. Karşında rakip olarak görülen insana karşı zaferle sonuçlanan bir eylem için de kullanılmaktadır. Bir yarış, spor müsabakası, sınav ve benzeri tür de şeylerde sıkça kullanılıp başvurulan bir ifadedir. Galibiyet zıt anlamlısı nedir? Galibiyetin zıt anlamı olan kelimeler nelerdir? Bu soruların cevaplarını ve detaylı bilgileri derledik.
Galibiyet kelimesi bir zaferi, kazanmayı ifade etmektedir. Bunun zıt anlamlısı yani tersi olan ifade ise mağlubiyet olarak isimlendirilmektedir.
Galibiyetin Zıt Anlamlısı Olan Kelimeler
Galibiyet kelimesi zafer kelimesi ile eş ve aynı anlamı taşımaktadır. Yazılış şekilleri farklı olmakla birlikte, anlamları aynı olan iki kelimeyi ifade etmektedir. Bu kelimeler insanların günlük hayatında en çok hayal ettiği, olsun istediği güzel manaya gelen ifadelerdir.
İnsanlar hayatları boyu galibiyeti, zafer kazanmayı hayal ederler. Bu hayallerini gerçekleştirmek için de ellerinden ne gelirse yapalar. Galibiyetin zıt anlamlı kelimesi ise mağlubiyet olarak ifade edilir. Mağlubiyet, mağlup olmayı, kaybetmeyi, kazanamamayı ifade eder. Bir zaferi elden kaçırmaya, o zaferi elde edememeyi anlatan, ifade eden bir kelimedir.