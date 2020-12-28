Galip Zıt Anlamlısı Nedir? Galibin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Galip kelimesi; herhangi bir olayı yenmek, üstesinden gelmek anlamına gelir. Bununla beraber kelimenin ne anlama geldiği, zıt anlamını bilmek açısından oldukça önemlidir. Galip kelimesinin, cümleler içerisinde çok sık bir şekilde kullanıldığını belirtmek gerekir. Galip kelimesinin zıt anlamının ise mağlup şeklinde tanımlandığı söylenebilir. Galip kelimesi ile mağlup kelimesi zıt anlamlıdır.



Galibin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Galip kelimesinin iki tane zıt anlamı bulunur. Galip kelimesinin anlamı; bir şeyin üstesinden gelmek, yenmek olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte galip kelimesinin zıt anlamlısı; mağlup ve yeniktir. Mağlup ve yenik kelimesi; bir şeylerin üstesinden gelememek şeklinde belirtilebilir. Galip ve mağlup kelimesine örnek olarak;



- Mağlup olan takım yeniden galibiyeti aldı.

- Bu galibiyetin sonucunda yenik düşmek de var.