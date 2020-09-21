Gaziantep Haritası: Gaziantep İlçeleri Nelerdir? Gaziantep İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Ülkemizin en kalabalık şehirlerinin başında yer alan Gaziantep, ilk olarak 1987 yılında Büyükşehir unvanını almış ve ülkenin önemli üretim ve ihracatına katkı sağlamayı başarmıştır.

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Kaynak: cografyaharita.com





Gaziantep Kaç İlçesi Vardır?



Daha çok sanayi, tarım ve hayvancılığın yoğun olarak geçim kaynağı olduğu Gaziantep’te toplamda 9 ilçe bulunuyor. Gaziantep’te yer alan 9 ilçeden 2 tanesi merkez ilçe konumundadır.



Gaziantep Nüfusu Ne Kadar? (Yıllara Göre)



Eski yıllara oranla giderek gelişen ve nüfus sayım artışında hızla yükselen illerin başında gelen Gaziantep, Türkiye’nin en kalabalık 8. İli olmayı başarmıştır. Gaziantep’in 2020 itibari ile güncel nüfusu 2.110.750 civarındadır. 2007 ve 2019 yıllarına göre Gaziantep nüfusu ise şu şekildedir:



- 2007 Yılı: 1.560.000

- 2008 Yılı: 1.612.220

- 2009 Yılı: 1.653.670

- 2010 Yılı: 1.700.763

- 2011 Yılı: 1.753.596

- 2012 Yılı: 1.799.558

- 2013 Yılı: 1.844.438

- 2014 Yılı: 1.889.466

- 2015 Yılı: 1.931.836

- 2016 Yılı: 1.974.244

- 2017 Yılı: 2.005.515

- 2018 Yılı: 2.028.563

- 2019 Yılı: 2.069.364



Daha eski yıllarda ülkemizdeki nüfus sayımları teknoloji yetersizliği nedeni ile belirli yıllarda yapılmaktaydı. Bu nedenle Gaziantep ilinin 1927 ve 2000 yılları arasındaki nüfus dağılımları da şu şekildedir:



- 1927 Yılı: 213.499

- 1935 Yılı: 283.506

- 1940 Yılı: 306.906

- 1945 Yılı: 290.058

- 1950 Yılı: 328.343

- 1955 Yılı: 376. 969

- 1960 Yılı: 434.579

- 1965 Yılı: 511.026

- 1970 Yılı: 606.540

- 1975 Yılı: 715. 939

- 1980 Yılı: 808.697

- 1985 Yılı: 966.490

- 1990 Yılı: 1.140.594

- 1997 Yılı: 1.129.096

- 2000 Yılı: 1.296.063



Gaziantep İlçeleri Nelerdir?



Gaziantep ilinde toplamda 9 adet ilçe bulunmakta ve o ilçeler şu şekilde sıralanmaktadır:



- Araban

- Karkamış

- İslahiye

- Nurdağı

- Nizip

- Oğuzeli

- Şehitkamil

- Şahinbey

- Yavuzeli