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    03.01.2021 - 04:13 |

    Geçmiş Zıt Anlamlısı Nedir? Geçmişin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Mazi kelimesi ile eş anlamlı olan geçmiş, yaşanmış, nihayete ermiş, geride kalmış demektir. Fiil (geç) + Yapım Eki (miş) ile oluşturulan kelime, birçok deyimde de kullanılır. Örneğin heyecan duygusunu kaybetmiş kişiler için ''içi geçmiş'' denir. Geçmiş zıt anlamlısı nedir? Geçmişin zıt anlamı olan kelimeleri örnek cümlelerle derledik.

    Geçmiş Zıt Anlamlısı Nedir? Geçmişin Zıt Anlamı Olan Kelimeler


    Günlük hayatta en sık kullanılan deyimlerden bir diğeri Geçmiş Olsun'dur. Uzun bir süredir tanınan kişiler içinse Geçmişimiz Var tabiri kullanılır.

    Geçmişin Zıt Anlamı Olan Kelimeler:

    1- Gelecek:

    Örnek Cümleler:

    1.A- Gelecekte bizi çok daha güzel günler bekliyor.
    1.B- Gelecek hafta bu evden taşınıyorum.

    2- Müstakbel:

    Hem olması beklenen hem de gelecek anlamına gelen müstakbel kelimesi Arapça kökenlidir. ''Müstakbel eş'' şeklindeki kullanımı yaygındır.

    Örnek Cümle:

    Sizi müstakbel eşim Samet ile tanıştırayım.

    3- Ferda:

    Farsça kökenli bir sözcük olan ferda hem yarın da hem de gelecek manasında kullanılır.

    Örnek Cümle:

    1- Benim artık ferdadan hiçbir beklentim kalmadı.

    4- İstikbal:

    Arapça kabl kökünden türemiştir.

    Örnek cümle:

    İstikbalim bu sınavdan alacağım nota bağlı.

     

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