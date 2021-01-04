Gelecek Zıt Anlamlısı Nedir? Geleceğin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Gelecek kelimesi, dilimizde çok sıklıkla kullanılır. İlerleyen zamanları ifade eden gelecek kelimesinin zıt anlamı ise tam tersi olarak belirtilebilir. Gelecek kelimesinin zıt anlamlısı, geride kalmış olan zamanları ifade eder. Bununla beraber gelecek kelimesinin zıt anlamları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için, hem bilgi hem de örnek vermek bilgilendirici nitelikte olacaktır.



Geleceğin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Gelecek kelimesi, ilerleyen bir zamanı ifade etmektedir. Bununla beraber gelecek kelimesinin zıt anlamı geçmiştir. Gelecek kelimesi kadar geçmiş kelimesi de sıkça kullanılır. Gelecek kelimesi ile geçmiş kelimelerine aşağıdaki gibi örnek vermek, zıt anlamlara dair pekiştirici tarzda olacaktır;



- Gelecek de geçmiş kadar gerçektir.

- Gelecek zamanın teknolojisi, geçmişten esinlenerek ilerlemektedir.