Gelen Gideni Aratır Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Birçok kişi atasözlerinin anlamını merak eder. Bazı atasözleri nasihat vermek ile ilgili olsa da bazı atasözleri durum belirleme ile alakalıdır. Bu atasözlerinden bir tanesi de ‘gelen gideni aratır.’ atasözüdür.

Gelen Gideni Aratır Atasözünün Anlamı Nedir?

‘Gelen gideni aratır.’ atasözü oldukça fazla kullanılan atasözlerinden bir tanesidir. Çok geçmişte kullanmaya başlayan atasözleri günümüzde de halen geçerliliğini sürdürmektedir. Kendisinden uzak olmak istenilen kişiler mutlaka hayatımızda yer alır. Özellikle iş hayatında bu tür kişiler oldukça fazla karşımıza çıkar. Ancak o kişiler işten ayrıldıktan sonra eve yerine başka biri gelir. Yeni kişi geldikten sonra gelen kişinin yerine çok daha kötüsü gelmektedir. Bunun üzerine giden kişinin daha iyi olduğu tespiti çıkar. Bu durumda kişinin çevresinde olduğunda mutlu olmadığımız ancak daha sonra kıymetini anladığımız birçok kişi bulunmaktadır.

‘Gelen Gideni Aratır’ Atasözünün Kısaca Anlamı

Günlük hayatımızda karşımıza binlerce insan çıkar. Özellikle çok sık gördüğümüz ve bulunmak zorunda olduğumuz ortamlarda sevmediğimiz insanlarla karşılaşırız ve onların gitmesini isteriz. Ancak onların yerine gelenler çok daha kötü olur. Bu da ‘gelen gideni aratır.’ atasözünü doğrular niteliktedir.