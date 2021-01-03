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    03.01.2021 - 04:16 |

    Gelir Zıt Anlamlısı Nedir? Gelirin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Fiil (Gel) + İsimden Fiil Yapan Ek (İr) ile gelir kelimesi türetilmiştir. Gelir, periyodik aralıklarla alınan para ve ödenek anlamına gelir. Aylık maaş, kira bedeli ya da satılan bir üründen elde edilen kazançlar, gelire örnek olarak gösterilir. Gelir zıt anlamlısı nedir? Sizin için örnek cümlelerle derledik.

    Gelir Zıt Anlamlısı Nedir? Gelirin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Gelir gider tablosuna bakılarak bir şirketin aylık kar ve zarar oranları tespit edilebilir. Bu kelime ile birlikte sık sık kullanılan kalıplaşmış ifadeler şunlardır: Milli Gelir ve Küresel Gelir Dağılımı.

    Gelirin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    1- Gider:

    Tıpkı gelir gibi gider sözcüğü de fiilden isim yapan ekle oluşmuş bir kelimedir. Aylık olarak düzenli bir şekilde ödenmesi gereken borçların tamamı gider olarak tanımlanır.

    Örnek Cümleler:

    1.A- Giderler her ay daha da arttığı için ek işte çalışmaya başladım.
    1.B- Eğer giderlerini kısmazsan sağa sola daha faza borçlanacağız.

    2- Masraf:

    Sarf kelimesinden türetilmiş olan masraf, Arapçadan dilimize geçmiştir. Sarf edilen, harcanan ve elden çıkan para anlamına gelir.

    Örnek Cümle:

    Masraflarımı azaltmak için elimden geleni yapıyorum.

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