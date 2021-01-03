Gelmek Zıt Anlamlısı Nedir? Gelmenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Hayatımızın her alanında kullanılan kelimeler vardır. Bununla beraber bu kelimelerle hayatın her alanında karşılaşılabilir. Gelmek kelimesinin de bu kelimeler içerisinde olduğunu söylemek mümkündür. Gelmek kelimesinin zıt anlamlısı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler, internet ortamından araştırma yapmaktadırlar. Peki gelmek zıt anlamlısı nedir? İşte gelmek kelimesinin zıt anlamı olan kelimeler hakkında tüm bilgiler
Gelmek kelimesi; bir yerden bir yere varmak ve ulaşmak açısından kullanılan bir kelimedir. Gelmek kelimesi kadar zıt anlamlısının da çok sık kullanıldığını belirtmek kesin olacaktır. Bununla beraber gelmek kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgi vermek ve örneklendirmek, kelimenin daha iyi anlaşılması açısından yararlı olacaktır.
Gelmenin Zıt Anlamlısı Olan Kelimeler
Gelmek kelimesinin zıt anlamı; en az kelimenin kendisi kadar sık kullanılan bir kelimedir. Bununla beraber kelimenin zıt anlamlısı; gitmektir. Gelmek ile gitmek birbirinin zıt anlamlısı olarak ifade edilmiştir. Gelmek ile gitmek kelimelerinin bir arada kullanıldığı örnek cümleler ise aşağıdaki gibi olacaktır;
- Geldiğin gibi gitmesini de bileceksin!
- Gelmenle gitmen bir oldu.
- Hele sen bir gel de gideceğin zamanı düşünürüz.