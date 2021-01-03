Gelmek Zıt Anlamlısı Nedir? Gelmenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Gelmek kelimesi; bir yerden bir yere varmak ve ulaşmak açısından kullanılan bir kelimedir. Gelmek kelimesi kadar zıt anlamlısının da çok sık kullanıldığını belirtmek kesin olacaktır. Bununla beraber gelmek kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgi vermek ve örneklendirmek, kelimenin daha iyi anlaşılması açısından yararlı olacaktır.



Gelmenin Zıt Anlamlısı Olan Kelimeler



Gelmek kelimesinin zıt anlamı; en az kelimenin kendisi kadar sık kullanılan bir kelimedir. Bununla beraber kelimenin zıt anlamlısı; gitmektir. Gelmek ile gitmek birbirinin zıt anlamlısı olarak ifade edilmiştir. Gelmek ile gitmek kelimelerinin bir arada kullanıldığı örnek cümleler ise aşağıdaki gibi olacaktır;



- Geldiğin gibi gitmesini de bileceksin!

- Gelmenle gitmen bir oldu.

- Hele sen bir gel de gideceğin zamanı düşünürüz.