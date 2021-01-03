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    03.01.2021 - 05:07 |

    Genç Zıt Anlamlısı Nedir? Gencin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Eski Türkçe olan genç kelimesi, 10. yüzyıldan bu yana kullanılmaktadır. 18-35 yaş arasındaki insanlar genç olarak nitelendirilir. Delikanlı ve yeniyetme kelimeleri ile eş anlamlıdır. Toy ve deneyimsiz manasında kullanımı da yaygındır. Genç zıt anlamlısı nedir? İşte, tüm detaylar.

    Genç Zıt Anlamlısı Nedir? Gencin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Kalıplaşmış birçok söz grubunda genç kelimesi yer alır. Yaşına göre boyu fazla uzun ya da vücudu fazla gelişmiş kişiler genç irisi olarak tanımlanır.

    Gencin Zıt Anlamlı Olan Kelimeler:

    1- Yaşlı:

    Genellikle 35 - 55 yaş arası kişiler için orta yaşı, 55 yaş ve üstündekiler içinse yaşlı kelimesi kullanılır.

    Örnek Cümleler:

    1.A- Köyün yaşlıları kahvede toplanmıştı.
    1.B- Her bayram huzurevindeki yaşlıları ziyaret ediyoruz.

    2- İhtiyar:

    Arapça kökenli bir sözcük olan ihtiyar, seçme hakkını elinde bulunduran kişi demektir. Zamanla yaşlı kişiler için de kullanılan bu sözcük genç ile zıt anlamlıdır.

    Örnek Cümle:

    Gençlik günleri geride kaldı, artık ihtiyarladık.

    3- Pir:

    Pir, Farsça kökenlidir ve ilk anlamı yaşlıdır. Eskiden bir meslekte uzman olan kişiler için de ''o işin piri'' tabiri kullanılırdı.

     

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