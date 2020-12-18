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    HaberlerEğitim Haberleri Gençler için sağlıklı gelecek eğitimi verecekler
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    18.12.2020 - 07:00 |

    Gençler için sağlıklı gelecek eğitimi verecekler

    Türk Eğitim Derneği (TED) ile Roche Diagnostik Türkiye, Ankara ve İstanbul’daki devlet okullarında öğrenimlerini sürdüren TED Tam Destek Burslu lise öğrencileri ve ailelerinin sağlığa erişim konusunda farkındalıklarını artırmak amacıyla “Eğitimle Sağlıklı Gelecek” projesini hayata geçirdi. İçeriği, TED’in gerçekleştirdiği ihtiyaç analizi ışığında oluşturulan projenin online eğitimleri başladı.

    Gençler için sağlıklı gelecek eğitimi verecekler

     

    Hijyen, kişisel bakım, ergenlik dönemi gibi konularda uzmanlar tarafından verilecek eğitimlerle gençlerin, çevrelerini olumlu etkileyecek davranışlar geliştirmesi öngörülüyor. Verilecek eğitimler arasında Temel İnsan Hakkı Olarak Sağlık, Hijyen ve Ev Sağlığı, Beslenme ve Sağlıklı Gıda, Hastalıkların Tanısı ve Önemi, Covid-19 ve Diğer Bulaşıcı Hastalıklar, Evde İlk Yardım, Ağız ve Diş Sağlığı ile Sporun Sağlıklı Birey Oluşumundaki Önemi başlıklı eğitimler yer alıyor.

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