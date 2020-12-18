Gençler için sağlıklı gelecek eğitimi verecekler

Hijyen, kişisel bakım, ergenlik dönemi gibi konularda uzmanlar tarafından verilecek eğitimlerle gençlerin, çevrelerini olumlu etkileyecek davranışlar geliştirmesi öngörülüyor. Verilecek eğitimler arasında Temel İnsan Hakkı Olarak Sağlık, Hijyen ve Ev Sağlığı, Beslenme ve Sağlıklı Gıda, Hastalıkların Tanısı ve Önemi, Covid-19 ve Diğer Bulaşıcı Hastalıklar, Evde İlk Yardım, Ağız ve Diş Sağlığı ile Sporun Sağlıklı Birey Oluşumundaki Önemi başlıklı eğitimler yer alıyor.