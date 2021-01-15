Gençler, pandemi sonrasına hazırlanıyor

Talaşlı imalat sanayisine nitelikli insan gücü yetiştiren Tezmaksan Akademi, mart-aralık döneminde 67 farklı başlıkta eğitim düzenlediklerini ve toplamda 2 bin 809 kişinin bu eğitimlere katıldığını açıkladı. Katılımcıların yüzde 69’u, pandemiyle birlikte robotlu otomasyon sistem kullanımının sanayide artacağını düşünerek kendilerini bu yeni duruma hazır hale getirmek için eğitimlere katıldığını söyledi. Robotlu otomasyon eğitimlerine katılanların yüzde 44’ü mühendis, yüzde 32’si lisans öğrencisi.

Beş yıldır ücretsiz eğitim programlarıyla sektöre istihdam desteği sağladıklarını kaydeden Tezmaksan Akademi Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, “Üniversite ve liselerle işbirliğiyle uyguladığımız müfredatı pandemiyle birlikte dijitale taşıdık. Pandemi, eğitim alma gerekçelerini değiştirirken, robot, otomasyon, kodlama tabanlı eğitimlere ilgiyi artırdı. Amacımız ülkemize ve insanımıza karşı sosyal fayda sağlamak” dedi.