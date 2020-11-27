Gençliğin Kıymeti İhtiyarlıkta Bilinir Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Yaş ilerledikçe gençlik yıllarında mutlu hüzünlü yılların bir anı olarak kalması nedeniyle bu atasözü kullanılmaktadır



Gençliğin Kıymeti İhtiyarlıkta Bilinir Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Genellikle yaşı ellinin üzerinde olan bireyler için bu atasözü daha büyük anlamlar taşımaktadır. Örneğin yapılması gereken bir iş veya uğraşının çok vakit alması bile olgun yaşlardaki bireylere bu atasözünü anımsatır.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Bu atasözünü kullanılmasının nedeni dünyada para ile satın alınamayacak şeylerden biri olan zamanın akıp gitmesidir. Ve bu durumu en iyi anlayan bireylerin yaşlarını almış yaşlı bireylerin anlayacağı yönünde bir atasözüdür. İnsan pişman olacağı şeylerde bile gençlik yıllarının heyecanını ve insana kazandırdığı tecrübelerin kıymetinin anlaşılması önemlidir. Önemli olanın zamanı uygun kullanıp en yararlı şekilde yaşamaktır.