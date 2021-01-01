Geniş Zıt Anlamlısı Nedir? Genişin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Geniş kelimesi; rahat olan her türlü durumu ifade eder. Geniş kelimesinin; metinler içerisinde, cümlelerde, günlük yaşamda konuşmaların içerisinde çok fazla kullanılır. Geniş kelimesinin zıt anlamını araştıran birçok kişi vardır. Bununla beraber İnternet yardımı alan kişilere, geniş kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgi vermek önemlidir. Peki geniş zıt anlamlısı nedir? Geniş kelimesinin zıt anlamı olan kelimeler nasıl ifade edilir tüm detayları derledik.
Geniş kelimesi; dilimizde çok sık bir şekilde kullanılmaktadır. Bununla beraber geniş kelimesinin zıt anlamı da bulunmaktadır. Zıt anlamlı kelimeler; tam tersi manalara sahiptir. Geniş kelimesinin sık kullanıldığı gibi zıt anlamı da oldukça sık kullanılmaktadır. Geniş kelimesinin zıt anlamlısı hakkında örnek vermek ve zıt anlamını açıklamak bilgilendirici nitelikte olacaktır.
Genişin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Geniş kelimesinin zıt anlamı; dilbilgisinde zıt anlam konusunu işleyenler açısından araştırılmaktadır. Geniş kelimesinin zıt anlamı ise; dardır. Geniş ile dar kelimeleri birbirinin zıt anlamlarıdır. Bununla beraber bu iki kelimenin kullanıldığı örnek de aşağıdaki gibi olacaktır;
- Evin geniş bir salonu vardı. Ancak mutfağı salona nazaran oldukça dardı.