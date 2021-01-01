Geniş Zıt Anlamlısı Nedir? Genişin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Geniş kelimesi; dilimizde çok sık bir şekilde kullanılmaktadır. Bununla beraber geniş kelimesinin zıt anlamı da bulunmaktadır. Zıt anlamlı kelimeler; tam tersi manalara sahiptir. Geniş kelimesinin sık kullanıldığı gibi zıt anlamı da oldukça sık kullanılmaktadır. Geniş kelimesinin zıt anlamlısı hakkında örnek vermek ve zıt anlamını açıklamak bilgilendirici nitelikte olacaktır.

Genişin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Geniş kelimesinin zıt anlamı; dilbilgisinde zıt anlam konusunu işleyenler açısından araştırılmaktadır. Geniş kelimesinin zıt anlamı ise; dardır. Geniş ile dar kelimeleri birbirinin zıt anlamlarıdır. Bununla beraber bu iki kelimenin kullanıldığı örnek de aşağıdaki gibi olacaktır;

- Evin geniş bir salonu vardı. Ancak mutfağı salona nazaran oldukça dardı.