Gerçek Eş Anlamlısı Nedir? Gerçek Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

El ile tutup göz ile görülebilecek anlamı tam olarak kanıtlanmış durum ya da varlıklar adına gerçek sözcüğü kullanılmaktadır. TDK üzerinden ise gerçek kelimesinin eş anlamlısı, ‘hakiki’ biçiminde yer alıyor.

Gerçek Eş Anlamlısı Nedir?

Gerçek kelimesi için TDK üzerinden eş anlamlı hakiki sözcüğü öne çıkmaktadır. Ancak bununla beraber birçok farklı kelime ile yine aynı anlam üzerinden gerçek ile eşdeğer şeklinde kullanabilirsiniz.

- Hakiki,

- Asıl,

- Sahici,

- Başlıca,

Bu gibi farklı cümleleri eş anlamlı olarak duruma bağlı ele almanız mümkün.

Gerçek Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Gündelik yaşam içerisinde gerçek kelimesi çok yaygın olarak kullanılır. Bu kelimenin her ne kadar eş anlamlı sözcükleri olsa dahi, gerçek daha çok halk arasında ele alınır. Başta hakiki olmak üzere asıl ya da sahici gibi kelimeleri de değerlendirebilirsiniz.