Gerçek Zıt Anlamlısı Nedir? Gerçeğin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Gerçek kelimesi dilimizde hem isim hem de sıfat olarak kullanılan kelimelerden birisi olmaktadır. Kelimenin anlamları içerisinde ise; gerçeklik, yalan olmayan, hayal olmayan, varlığı inkar edilemeyen, doğruluk, aslına uygun nitelikler taşıyan ve yapay olmayan kelimeleri bulunmaktadır.



Gerçeğin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Gerçek kelimesinin anlamları gibi zıt anlamlı kelimeleri de oldukça fazla olmaktadır. Gerçek kelimesinin zıt anlamları içerisinde bulunan kelimler ise; düş, uydurma, hayal, yalan, sahte, yakıştırma, düzmece, rüya, asılsız ve ülkü bulunmaktadır.



Gerçek kelimesinin birbirinden uzak olmasa da farklı anlamları bir arada bulundurduğu için kelimenin zıt anlamları da birbirinden farklı olmasının yanı sıra birçok anlamı da içerisinde bulundurmaktadır. Ancak temelde bütün zıt anlamları varlığı inkar edilebilen kavram, olay ya da tanımında birleştirilebilir.