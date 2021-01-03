Geri Zıt Anlamlısı Nedir? Gerinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Zıt anlamlı kelimeler, kesinlikle doğru öğrenilmesi gereken bir konudur. Türk dilinin doğru bir şekilde kullanılabilmesi, anlatım bozukluklarının yaşanmaması, kişilerin kendilerini etkili ve doğru bir şekilde ifade edebilmeleri için, zıt anlamlı kelimelerin mutlaka bilinmesi gerekmektedir. Zıt anlama sahip olan kelimelerin aynı cümle içerisinde kullanılması anlatım bozukluklarına sebep olmaktadır.



Geri Zıt Anlamlısı Nedir?



'Geri' kelimesinin zıt anlamlısı 'ileri' kelimesidir.



Geri kelimesinin cümle içerisinde kullanımı:

"Artık geride özleyeceğim hiçbir şey yok."

Sen gerisini dert etme.

İleri kelimesinin cümle içerisinde kullanımı:

"Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" - Atatürk

Saat üç dakika ileridir.

Gerinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Geri kelimesinin zıt anlamı olan kelimeler şunlardır:

İleri

Ön

Medeni

Gelişmiş