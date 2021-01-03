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    03.01.2021 - 04:17 |

    Geri Zıt Anlamlısı Nedir? Gerinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Türkçe kelime olarak oldukça zengin bir dildir. Türkçe'nin içerisinde bulunan her kelime bir anlama sahiptir. Anlam açısından birbirlerine ile çelişen birçok kelime vardır. Bu kelimelere zıt anlamlı kelimeler denmektedir. Zıt anlamlı kelimelere aynı zamanda karşıt anlamlı kelimeler de denir. Peki, Geri zıt anlamlısı nedir? Gerinin zıt anlamı olan kelimeler nelerdir? İşte detaylar.

    Geri Zıt Anlamlısı Nedir? Gerinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Zıt anlamlı kelimeler, kesinlikle doğru öğrenilmesi gereken bir konudur. Türk dilinin doğru bir şekilde kullanılabilmesi, anlatım bozukluklarının yaşanmaması, kişilerin kendilerini etkili ve doğru bir şekilde ifade edebilmeleri için, zıt anlamlı kelimelerin mutlaka bilinmesi gerekmektedir. Zıt anlama sahip olan kelimelerin aynı cümle içerisinde kullanılması anlatım bozukluklarına sebep olmaktadır.

    Geri Zıt Anlamlısı Nedir?

    'Geri' kelimesinin zıt anlamlısı 'ileri' kelimesidir.

    Geri kelimesinin cümle içerisinde kullanımı:

    "Artık geride özleyeceğim hiçbir şey yok."

    Sen gerisini dert etme.

    İleri kelimesinin cümle içerisinde kullanımı:

    "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" - Atatürk

    Saat üç dakika ileridir.

    Gerinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Geri kelimesinin zıt anlamı olan kelimeler şunlardır:

    İleri

    Ön

    Medeni

    Gelişmiş

     

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