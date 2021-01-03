Giriş Zıt Anlamlısı Nedir? Girişin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Giriş kelimesi birçok yerde karşılaşılan tabelalarda yer almaktadır. Binanın veya işyerinin nereden girileceğini göstermek anlamına gelmektedir.



Girişin Zıt Anlamı Olan Kelimeler Nelerdir?



Girişin karşıt anlamı olan kelime çıkış kelimesidir. Her girişi olan bir binanın bir çıkışı olmaktadır. Çıkış kelimesi bulunan yerden uzaklaşmak için yer alan bir yol veya yöntem olanaklarını kapsayan bir durumdur. Birçok yerde giriş ve çıkış tezat durumları beraber yazılmaktadır. Önemli işyerleri ve alışveriş merkezlerinin içerisinde bilgilendirmek için bu kelimeler yer almaktadır.



Giriş bir mekana başlamak kabul edilmek anlamında da kullanılabilmektedir. Mekana kabul edilmek olarak kullanıldığında çıkış ise mekandan ayrılmak olarak kullanılabilmektedir. Örneğin üniversiteye giriş işlemlerini başlattım cümlesinde karşıt anlam olarak üniversiteden mezuniyet belgemi aldım olmaktadır.