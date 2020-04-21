Giysi Eş Anlamlısı Nedir? Giysi Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Giyilmek adına yapılmış olan her türlü giyim parçası giysi olarak bilinmektedir. Modern yaşamın vazgeçilmezleri arasında yer alan giysiler için, aynı zamanda bu kelime adına bir alternatif sözcük bulunuyor. Türk Dil Kurumu'na göre, ‘kıyafet’ sözcüğünü giysi kelimesi için eş anlamlı olarak kullanmak mümkün.



Giysi Eş Anlamlısı Nedir?



Giysi insan yaşamının vazgeçilmez parçalarının başında gelir. Erkek ve kadın ile çocuklar için konsepte göre birçok değişik giysiler bulunmaktadır. Gündelik yaşamda ihtiyaç duyulduğu zaman ise giysi kelimesine alternatif olarak, kıyafet sözcüğünü kullanabilirsiniz.



Giysi Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler Nelerdir?



Özellikle moda dünyasında ve yazılı kaynaklar da çok kullanılan giysi kelimesine alternatif, kıyafet sözcüğü karşımıza çıkıyor.



‘’Bu giysi modaya uygun.’’



‘’Dolabında harika kıyafetler var.’’



Okunuşu ve yazılışları farklı olan bu her iki kelimeyi tüm cümlelerde ortak şekilde aynı anlam üzerinden kullanabilirsiniz.