Göksel İsminin Anlamı Nedir? Göksel Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Göksel Türkçe kökenli ve uzun yıllardır Türkçede kullanılan hoş isimler içerisinde yer alıyor. Bu güzel ismin ayrıcalığı hem okunuşu hem de kız ve erkek çocuklar için rahatlıkla kullanılabilir olmasıdır. Aynı zamanda tek başına veya başka isimler üzerinden de bir araya getirerek kullanmak mümkün.



Göksel Ne Demek?



Farklı anlamlara gelen Göksel ismi konusunda birçok işi internet üzerinden de bilgi almaya çalışıyor. Bu ismin anlamlarını öğrenerek çocuğunuz için değerlendirebilirsiniz.



- Semavi

- Gökçül karşılığı olarak kullanılan uydurma bir kelam



Özellikle hoş bir okunuş olması üzerinden kız ve erkek çocukları için tercih edilecek özel isimlerden biridir.



Göksel İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Türkçede oldukça fazla ön plana çıkan ve son dönemlerde en çok tercih edilen isimlerden biri Göksel’dir. Aynı zamanda bu isim konusunda Kur'an'da geçip geçmediği hakkında bilgi alınmaya çalışılıyor. Göksel ismi Kur'an'da yer almaz. Türkçe olması ile beraber aynı zamanda anlamı ve okunuşu üzerinden, tercih edeceğiniz güzel isimlerden biridir. Henüz bir isim konusunda karar vermemiş iseniz, listeye ekleyebileceğiniz güzel isimler içerisinde yer alıyor.