Gökyüzü Eş Anlamlısı Nedir? Gökyüzü Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Dünyayı çepeçevre sarmalamış mavi görüntüye kısaca gökyüzü denmektedir. Denizin yansıması ile beraber mavi görünen gökyüzü için, TDK bünyesinde ayrıca ‘sema’ kelimesini de eş anlamlı olarak kullanabilirsiniz.



Gökyüzü Eş Anlamlısı Nedir?



Yeryüzünün üzerine mavi bir kubbe şeklinde kapanmış olan, bir yerde göğün görünen yüzü olarak gökyüzü tabir edilebilmektedir. Bu tabiri ve ifade üzerinden aynı zamanda gökyüzü ile beraber sema sözcüğünü eş anlamlı şekilde değerlendirmemiz mümkün.



Gökyüzü Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler



Gökyüzü bulut olmadığı zaman masmavi görünen ve yeryüzünü kaplamış bir kubbedir.



‘’Bugün gökyüzü açık hep beraber dışarı çıkabiliriz.’’



‘’Semaya baktım ve her şey için şükrettim.’’



Verilen bu cümlelerde hem sema hem de gökyüzü aynı anlam üzerinden ifade edilerek cümle içerisinde kullanılmıştır. Aynı zamanda tek başına amaca uygun şekilde değerlendirmek mümkündür.