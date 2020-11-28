Gönülsüz Yenen Aş Ya Karın Ağrıtır Ya Baş Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Gönülsüz yenen aş, ya karın ağrıtır ya da baş atasözü, gönülsüz yapılan bir işten hayır gelmeyeceğini anlatmak için söylenir.



Gönülsüz Yenen Aş ya Karın Ağrıtır ya da Baş Atasözü Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Gönülsüz yenen aş ya karın ağrıtır ya da baş atasözü, istemeden yenen yemek nasıl rahatsız ederse gönülsüz yapılan bir işten de hayır gelmeyeceğini gösterir.



Atasözünün Kısaca Atasözü Açıklaması



Gönülsüz yenen aş, ya karın ağrıtır ya da baş atasözü ülkemizde en çok kullanılan atasözlerinden olup gönülsüz yapılan bir işten de fayda gelmeyeceğini de belirtmek için söylenmiştir.