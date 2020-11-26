Görünen Köy Kılavuz İstemez Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Görünen köy kılavuz istemez atasözü, her şeyin ortada olduğu, açık durumların tekrardan açıklanmaya gerekmediği anlamına gelmektedir.

Görünen Köy Kılavuz İstemez Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Zaten açıkça belli olan bir durumu yeniden açıklamaya gerek yoktur. Eğer bir kişi herhangi bir işte başarılı ise, onu parmakla göstermek gerekmez. O zaten kendisini belli eder. Nasıl ki ötede duran bir köye buradan görüyorsak ve gitmek içinde kılavuza ihtiyaç duymuyorsak, ortada duran bir gerçeğin açıklanmasına da ihtiyaç duymayız.

Görünen Köy Kılavuz İstemez Atasözünün Kısaca Açıklaması

Eğer her şey yeterince ortadaysa, o durumu yeniden açıklamak gerekmez, zaten her şey açıktır.