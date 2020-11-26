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    26.11.2020 - 13:55 |

    Görünen Köy Kılavuz İstemez Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Günlük hayatımız içerisinde karşımıza pek çok atasözü çıkar. Bunlardan bazılar belki daha önce hiç duymadığımız atasözleri olabilir. Fakat bazıları vardır ki, bunlarla her an karşılaştığımız için aklımızdan çıkarmamız mümkün değildir. İşte bu atasözlerinden biri de görünen köy kılavuz istemez atasözüdür. Peki, bu atasözü hangi anlamlara gelmektedir? Görünen köy kılavuz istemez atasözünü kısaca nasıl açıklayabiliriz? İşte bu atasözü ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler.

    Görünen Köy Kılavuz İstemez Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

     Görünen köy kılavuz istemez atasözü, her şeyin ortada olduğu, açık durumların tekrardan açıklanmaya gerekmediği anlamına gelmektedir.

     Görünen Köy Kılavuz İstemez Atasözünün Anlamı Ne Demek?

     Zaten açıkça belli olan bir durumu yeniden açıklamaya gerek yoktur. Eğer bir kişi herhangi bir işte başarılı ise, onu parmakla göstermek gerekmez. O zaten kendisini belli eder. Nasıl ki ötede duran bir köye buradan görüyorsak ve gitmek içinde kılavuza ihtiyaç duymuyorsak, ortada duran bir gerçeğin açıklanmasına da ihtiyaç duymayız.

     Görünen Köy Kılavuz İstemez Atasözünün Kısaca Açıklaması

     Eğer her şey yeterince ortadaysa, o durumu yeniden açıklamak gerekmez, zaten her şey açıktır. 

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