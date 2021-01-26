Göstergeç Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Göstergec Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Göstergeç kelimesi TDK'ya göre "Göstergeç" olarak yazılmalıdır.



Göstergeç Nasıl Yazılır?



Göstergeç kelimesini yazarken bazı kişiler yanlış yazabiliyor. Bu kelimenin "göstergec" olarak yazılması yanlıştır. Göstergeç kelimesi "Göstergeç" olarak yazılmalıdır. Yazı yazarken kelimelerin doğru şekilde yazılması çok önemlidir. Kelimelerin yanlış yazılımı yazının kötü olduğunu gösterir. Göstergeç TDK'ya göre doğru olarak kabul edilmiştir ve bu şekilde yazılması gerekir.



TDK'ya Göre Göstergec Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



TDK'ya göre "Göstergeç" kelimesinin doğru yazılış şekli belirlenmiştir. Bu kelime Türk Dil Kurumuna göre "Göstergeç" şeklinde yazılmalıdır. Yapılan en büyük hatalardan birisi bu kelimeyi "Göstergec" olarak yazmaktır. Bu kelimenin doğru bir şekilde yazılması, tüm kurallar uygun olmasını gösterir. Yazının daha kaliteli olması için bu tür kelimelerin her zaman TDK'ya uygun şekilde yazılması önemlidir.