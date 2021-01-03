Gösterişli Zıt Anlamlısı Nedir? Gösterişlinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Gösterişli kelimesi bir şeyin her yönden kusursuz olmasını ifade etmek için kullanılan bir kelimedir.



Gösterişlinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Gösterişli kelimesi bir şeyin her yönden çok güzel olduğunu gösteren aynı zamanda bir sıfat türü olan kelimelerden birisidir. Bir sıfat olarak kullanımı çok farklı örneklere sahiptir.



Gösterişli bir düğün, gösterişli ev, gösterişli kadın ve benzeri gibi söz öbeklerinde önüne geldiği kelimeyi anlamı ile niteleme görevi ne sahiptir. Bu sebeple günümüzde insanların çok sık kullandığı kelimelerden birisidir. Gösterişli kelimesinin zıt anlamlı olan ifadesini ise sade kelimesi oluşturur. Sade kelimesi ise bir şeyin daha duru, daha tek bir düzeyde olmasını ifade eder. Bir nevi gösterişli kelimesinin anlamının tam karşısında yer alır.