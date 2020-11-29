Göz Görmeyince Gönül Katlanır Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

TDK ya göre Göz Görmeyince Gönül Katlanır atasözünün anlamı nedir dendiğinde; “Bizden uzak olanların özlemine, acısına ve üzüntüsüne, daha kolay sabredebiliriz.” cevabı verilir.



Göz Görmeyince Gönül Katlanır Atasözünün Anlamı Ne Demek?



İnsanlar sevdikleri yakınlarındayken, devamlı onları görmek ve ilgilenmek ister. Bir sevinci veya bir üzüntüsü olduğunda, ona destek olmak ve hep yanında olmak ister. Oysaki sevdikleri uzakta olan kimseler, onları ne kadar özleseler bile uzakta oldukları için katlanırlar. Çünkü onları her an göremeyeceklerini bilirler. İçlerinde onları sık sık görebileceklerine dair bir umut olmadığı için, yokluklarına da alışırlar. Yakında olan birinin üzüntüsü, uzakta olan birinin üzüntüsünden daha fazla acı verir.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Bizden uzakta olan sevdiklerimizin yokluğuna ve özlemine daha kolay sabredebilir ve dayanabiliriz.