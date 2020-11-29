Göze Göz Dişe Diş Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

En sık kullanılan atasözlerinin arasında yer alan göze göz dişe diş atasözü derin manası ve etkileyici üslubu ile dikkat çekiyor. Bu atasözünün ne anlama geldiğini bilmeden kullanmak bazı konularda sizi zor durumda bırakabilir. Bu yüzden öncelikle içerdiği anlamı bulmak gerekiyor.



Göze Göz Dişe Diş Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Göze göz dişe diş atasözü genellikle misilleme anlamı ile kullanılır. Yapılan kötülüğe karşılık olarak aynı oranda zarar verici bir etki oluşturmak öç almak anlamına geliyor. Yapılan kötülüğün acısını çıkarmak şeklinde de ifade edilebiliyor.



Göze Göz Dişe Diş Atasözünün Kısaca Açıklaması



Bu atasözünde yapılan kötülüğün hesabının sorulması ve kısas şeklinde bir intikam alınması vurgulanıyor. Yaşanılan acının aynı oranda yaşatılması konusuna değiniliyor.