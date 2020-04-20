Güç Eş Anlamlısı Nedir? Güç Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
Güç kelimesi de dilimizde çok sık kullanılan bir kelimedir. Eş anlamlısı da bulunmaktadır. Kelimenin eş anlamlı kelimesi ve doğru yazılışı bazı kişiler tarafından bilinmemektedir. Bu soruların cevapları TDK sözlüklerinden bulmak mümkündür. Peki, bu kelimeler birleşik mi ayrı mı yazılır? Güç kelimesinin eş anlamlı kelimesi nasıl yazılır? Güç kelimesinin eş anlamı nedir? Bu soruların cevaplarını sizler için derledik.
Eş anlamlı kelimeler arasında güç kelimesi de bulunmaktadır. Güç kelimesinin eş anlamlı kelimeleri birden fazladır. Bu kelimeler ağır, bilek, can, çetin, derman, fer, hâl, hız, kudret, kuvvet, mecal, meşkül, sarp, takat, zor, efor kelimeleridir.
Güç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Eş anlamlı kelimeler anlamları aynı olan ama yazılışları farklı olan kelimelere denir. Eş anlamlı veya anlamdaş kelimeler cümle içerisinde birbirlerinin yerlerine kullanılabilirler. İhtiyaç kelimesinin de eş anlamlı kelimeleri bulunmaktadır. Bu kelimeler aşağıda belirtilmiştir.
- Ağır, bilek, can, çetin, derman, fer, hâl, hız, kudret, kuvvet, mecal, meşkül, sarp, takat, zor, efor
Güç kelimesinin eş anlamlı kelimeleri olan bu kelimeler cümle içerisinde güç kelimesinin kullanılan anlamına göre kullanılabilir.