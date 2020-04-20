Güç Eş Anlamlısı Nedir? Güç Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Eş anlamlı kelimeler arasında güç kelimesi de bulunmaktadır. Güç kelimesinin eş anlamlı kelimeleri birden fazladır. Bu kelimeler ağır, bilek, can, çetin, derman, fer, hâl, hız, kudret, kuvvet, mecal, meşkül, sarp, takat, zor, efor kelimeleridir.

Güç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler anlamları aynı olan ama yazılışları farklı olan kelimelere denir. Eş anlamlı veya anlamdaş kelimeler cümle içerisinde birbirlerinin yerlerine kullanılabilirler. İhtiyaç kelimesinin de eş anlamlı kelimeleri bulunmaktadır. Bu kelimeler aşağıda belirtilmiştir.

- Ağır, bilek, can, çetin, derman, fer, hâl, hız, kudret, kuvvet, mecal, meşkül, sarp, takat, zor, efor

Güç kelimesinin eş anlamlı kelimeleri olan bu kelimeler cümle içerisinde güç kelimesinin kullanılan anlamına göre kullanılabilir.