Güç Zıt Anlamlısı Nedir? Gücün Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Güç kelimesi bir işin kolay olmaması, çok fazla emek sarf edilmesi ve belirli bir zorluklarla yapılması gerektiğini anlatan bir kelimedir. Bu kelimenin aynı zamanda bir de zıt manası bulunmaktadır. Bu kelimenin zıt anlamlısı ise kolay kelimesidir.



Gücün Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Güç kelimesi Türkçe de insanların çok sık kullandığı, kimi zaman sıfat, kimi zaman normal bir kelime olarak cümle içerisine aldı bir unsurdur. Güç iş, güç insan gibi söz öbeklerinde kullanılan güç kelimesi bir sıfat görevi görmektedir. Bunun yanı sıra güç kelimesinin bir de zıt anlamı bulunmaktadır. Güç kelimesinin zıt anlamını kolay kelimesi oluşturmaktadır. Kolay kelimesi de güç kelimesi tam tersine bir işin daha rahat, daha basit bir şekilde yapılabilmesini anlatır.