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    21.04.2020 - 02:16 |

    Güçlü Eş Anlamlısı Nedir? Güçlü Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Her ne kadar pek çok kişi güçlü kelimesinin eş anlamlısını bilse dahi, bu konuda bilgi sahibi olmayan kişi de bulunmaktadır. Peki, güçlü eş anlamlısı nedir? Güçlü kelimesinin eş anlamı olan sözcükleri sizler için tüm detayları ile derledik.

    Güçlü Eş Anlamlısı Nedir? Güçlü Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Yeğinliği çok olan ya da gücü çok olan kişileri güçlü denmektedir. Herhangi bir duruma karşı hem fiziksel hem de zihinsel olarak güç aynı anlam üzerinden değerlendirilir. Bu konuda Türk Dil Kurumu üzerinden güçlü kelimesine karşılık olarak, ‘kuvvetli’ sözcüğü ele alınabilmektedir.

    Güçlü Eş Anlamlısı Nedir?

    Her insanın hem fiziksel hem de zihinsel olarak farklı durumlara güçleri yeter. Onları yapabilme yetisine sahip olan kişiler için ise güçlü kelimesi kullanır. Bu doğrultuda güçlü kelimesini eş anlamlı olarak kuvvetli sözcüğü karşılık bulmakta ve değişik cümlelerde kullanılabilmektedir.

    Güçlü Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

    Özellikle ağır bir maddeyi kaldırmak ya da hayatın birçok zorluğuyla baş edebilme noktasında güçlü kelimesi kullanılabilmektedir.

    ‘’O çok güçlü biri bununla da baş eder.’’

    ‘’Hayatta her zaman kuvvetli olmalısın.’’

    Bu gibi pek çok değişik cümle içerisinde hem kuvvetli hem de güçlü kelimesinin aynı anlamı üzerinden değerlendirmeniz mümkün.

     

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