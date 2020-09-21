Gümüşhane Haritası: Gümüşhane İlçeleri Nelerdir? Gümüşhane İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Nüfus olarak çok kalabalık olmayan Gümüşhane ili doğal güzelliklere sahip bir şehrimizdir. Genel olarak yüzde 50 si erkek yüzde ellisi kadın nüfusundan oluşmaktadır.

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Kaynak: cografyaharita.com





Gümüşhane'nin Kaç İlçesi Vardır?



Gümüşhane iline bağlı 6 ilçe yer almaktadır. En kalabalık ilçesi Gümüşhane Merkez ilçesidir. Ardından Kelkit ilçesi gelmektedir. Nüfus açısından en az nüfusa sahip ilçe ise Köse ilçesidir.



Gümüşhane ülkemizin en uzun tüneli olan Zigana'ya 3 kilometre mesafede yer almaktadır. Bu sebeple Zigana kış sporları turizm merkezi pek çok turistin ilgisini çekmektedir. Ayrıca yayla turizmi açısından da pek çok yere sahip bir ildir. Dağcılık ve kampçılık aktivitelerin yapıldığı birçok yer bulunmaktadır.



Gümüşhane Nüfusu Ne Kadar?



Gümüşhane nüfus bakımından çok kalabalık olmasa da doğal güzellikleri ile oldukça dikkat çekici bir ilimizdir. Toplamda 6.575 kilometre karelik yüz ölçümüne sahiptir. İl içerisinde kilometre kareye 26 insan düşmektedir. 2020 yıl verilerine göre tahmini olarak nüfus 167.537 olarak hesaplanmıştır. Geçmiş yıllarda ise Gümüşhane'nin nüfusu şu şekildedir:



- 2015 yılında erkek nüfus 76.770 iken kadın nüfusu 74.679 olmaktadır. Toplamda 151.449 nüfusa sahiptir.

- 2016 yılında erkek nüfus 87.564 iken kadın nüfusu 84.470 olmaktadır. Toplamda 172.034 nüfusa sahiptir.

- 2017 yılında erkek nüfus 86.097 iken kadın nüfusu 84.076 olmaktadır. Toplamda 170.173 nüfusa sahiptir.

- 2018 yılında erkek nüfus 82.468 iken kadın nüfusu 80.280 olmaktadır. Toplamda 162.748 nüfusa sahiptir.

- 2019 yılında erkek nüfus 83.196 iken kadın nüfusu 81.325 olmaktadır. Toplamda 164.521 nüfusa sahiptir.



Gümüşhane İlçeleri nelerdir?



Doğu Karadeniz Bölgesinin iç kesimlerinde yer alan Gümüşhane iline bağlı 6 ilçe yer almaktadır. Bilinen ve nüfus açısından en kalabalık ilçe Merkez ilçesidir. Merkez ilçesi dışında Kelkit, Şiran, Kürtün, Torul ve Köse ilçeleri de yer almaktadır. Gümüşhane ilinde yer alan ilçelerde en az kalabalık olan ilçe Torul ve Köse ilçeleridir. Torul ilçesinin nüfusu 12.504 iken, Köse ilçesinin nüfusu 8.349'dur.