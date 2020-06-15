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    HaberlerEğitim Haberleri Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki okullarda covid-19 paniği
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    15.06.2020 - 19:52 | | AA

    Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki okullarda covid-19 paniği

    Eğitimin yeniden başladığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bir eyaletinde 98 öğretmen ve 1800 öğrencide yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edildi.

    Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki okullarda covid-19 paniği

     

    Western Cape Eyaleti Eğitim Bakanı Debbie Schafer, eyaletteki bazı öğretmen ve öğrencilerde Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle okullarda yeniden dezenfeksiyon yapılacağını açıkladı.

    Schafer, "Western Cape eyaletinde en az 98 öğretmen ve 1800 öğrencide Kovid-19 tespit edildi." dedi.

    Okullar açılmadan önce 1537 öğrencide Kovid-19 tespit ettiklerini dile getiren Schafer, okulların açılmasının virüsün yayılmasına çok fazla etki etmediğini iddia etti.

    Schafer, "Okullar 1 Haziran'dan itibaren açıldıktan sonra Eğitim Bakanlığı olarak 16 milyon dolar harcama yaptık ve okullara temizlik malzemesi ile eldiven dağıtarak önlem almaya çalıştık." diye konuştu.

    Ülkedeki bazı muhalif liderler ise okulların açılmasının erken olduğu görüşünü savunuyor.

    Vaka sayısı 70 bini geçti

    Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 70 bin 38'e yükseldi, 38 bin 531 kişi iyileşirken 1480 kişi hayatını kaybetti.

    Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke özelliğini korurken ölüm oranlarında ise Mısır'dan sonra ikinci sırada yer alıyor.

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