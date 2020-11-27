Güvenme Varlığa Düşersin Darlığa Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
Güvenme varlığa düşersin darlığa atasözünde anlatılmak istenilen düşünce oldukça açıktır. Daha mal ve varlıkları ile bir yerlerde bulunan bireyler için bu atasözü kullanılması uygundur. Atasözünün anlamı mal ve mülk kazanılıp kaybedilecek şeylerdir dikkatli olunması gerekir. Güvenme varlığa düşersin darlığa atasözünün anlamı ne demek? Gibi soruların cevabını sizler için derledik.
Bu atasözü zamanında birikim yapılmasını ve her zaman kıyıya köşeye bir miktar para konması ile alakalıdır.
Güvenme Varlığa Düşersin Darlığa Atasözünün Anlamı Ne Demek?
Bu atasözünde sözü geçen bireyler daha çok har vurup harman savuran bireylerdir. Yani varlıklarına ve varlıkları sayesinde bulundukları konuma güvenen kişilere söylenmiştir. Bu bireylerin acilen kendisi için bir güvence oluşturmasında fayda vardır.
Kısaca Atasözü Açıklaması
Bu atasözündeki kişilerin ortak özelliği çok zor koşullarda kazanılan paraların kıymetini bilmeyen bireyler olmalarıdır. Ve ileriye dönük yatırımlar yapmayıp insanlara ve bulundukları yüksek konuma aşırı güvenmeleridir. Kesinlikle bu bireylerin yapması gereken uzun vadede bir garanti planıdır. Özellikle insanlara üstten tepeden bakmayıp bir gün varlıklarının kayıp gideceğini unutmamalıdır.