Güvenme Varlığa Düşersin Darlığa Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Bu atasözü zamanında birikim yapılmasını ve her zaman kıyıya köşeye bir miktar para konması ile alakalıdır.

Güvenme Varlığa Düşersin Darlığa Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Bu atasözünde sözü geçen bireyler daha çok har vurup harman savuran bireylerdir. Yani varlıklarına ve varlıkları sayesinde bulundukları konuma güvenen kişilere söylenmiştir. Bu bireylerin acilen kendisi için bir güvence oluşturmasında fayda vardır.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Bu atasözündeki kişilerin ortak özelliği çok zor koşullarda kazanılan paraların kıymetini bilmeyen bireyler olmalarıdır. Ve ileriye dönük yatırımlar yapmayıp insanlara ve bulundukları yüksek konuma aşırı güvenmeleridir. Kesinlikle bu bireylerin yapması gereken uzun vadede bir garanti planıdır. Özellikle insanlara üstten tepeden bakmayıp bir gün varlıklarının kayıp gideceğini unutmamalıdır.