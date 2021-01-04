Güzel Zıt Anlamlısı Nedir? Güzelin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Cümle içerisinde güzel kelimesi zarf, sıfat ve isim olarak kullanılabilir. ''Sabahtan uğradım ben bir güzele.'' (İsim), ''Hayatımda izlediğim en güzel filmlerden biri.'' (Sıfat), ''Çok güzel konuşuyor.'' (Zarf)



Güzelin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



1- Çirkin:



Fars ''çirk'' kökünden türeyen çirkin kelimesinin ilk anlamı kirlidir. Zamanla gerçek anlamı dışında kullanılmaya başlanmıştır.



Örnek Cümleler:



1.A- Benim hakkımda çirkin düşüncelere kapılmış. (Mecazi anlam)

1.B- Aynaya her baktığımda çirkin bir adam görüyorum. (Gerçek anlam)



2- İtici:



Güzel sözcüğü aynı zamanda çekici demektir. Bu nedenle itici kelimesi, güzelin zıt anlamlısı olarak kullanılabilir.



Örnek Cümle:



Bir zamanlar itici bulduğum adama şimdi sırılsıklam aşık oldum.



3- Zişt:



Farsça kökenli bir sözcük olan zişt, çirkin demektir. Divan edebiyatında sıklıkla kullanılan bu sözcük güzel kelimesi ile zıt anlamlıdır.