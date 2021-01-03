Hafif Zıt Anlamlısı Nedir? Hafifin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Hafif; tartı üzerinde ağırlığı az olan olarak belirtilebilir. Bunun yanı sıra hafif kelimesi, hayatın her alanında kullanılabilir. Bununla birlikte hafif kelimesinin zıt anlamlısı da oldukça sık bir şekilde kullanılmaktadır. Hafif kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgi verip, kelimelerin bir arada kullanıldığı örnek cümle sunmak okurlara fayda sağlayacaktır.



Hafifin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Hafif kelimesinin zıt anlamı olan kelime; ağırdır. Bununla beraber hafif kelimesinin diğer zıt anlamları da bulunmaktadır. Bunlar; sert ve ciddi kelimeleri olarak belirlenmiştir. Hafif ile ağır kelimelerinin bir arada kullanıldığı örnek cümleler ise aşağıdaki gibi olacaktır;



- Hafif sandığımız bu televizyon oldukça ağırmış.

- Sen beni çok hafife aldın ama henüz sert halimi görmedin.