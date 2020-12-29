Ham Zıt Anlamlısı Nedir? Hamın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Türkçede bazı kelimeler, çok sık bir şekilde kullanılır. Bunun yanı sıra bazı kelimeler de oldukça az kullanılır. Bu kelimelerin içerisinde ham kelimesi yer almaktadır. Ham kelimesi oldukça az kullanıldığını belirtmek gerekir. Bu yüzden de ham kelimesinin zıt anlamlısı merak edilen bir konudur. Peki ham zıt anlamlısı nedir? Hamın zıt anlamı olan kelimeler nelerdir? İşte, tüm detaylar.
Ham kelimesi, farklı bir sözcük olmakla beraber çok sık kullanılmadığından kulağa yabancı gelebilir. Bu yüzden kelimenin zıt anlamlısı da merak edilebilir. Bu kelimenin zıt anlamlısı hakkında bilgi vermek, okurlar için oldukça bilgilendirici olacaktır. Ham kelimesinin zıt anlamı ve ham kelimesinin kullanıldığı bir örnek cümle vermek fayda sağlayacaktır.
Hamın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Ham kelimesi; çok kullanılmadığı için zıt anlamı da pek bilinmez. Bununla beraber kelimenin zıt anlamı hakkında bilgi vermek faydalı olacaktır. Ham kelimesinin birden fazla zıt anlamı bulunur. Bunlar; idmanlı, yetişmiş ve olgundur. Ham kelimesinin zıt anlamları bunlardır. Ham kelimesine aşağıdaki gibi örnek verilebilir;
- Ham olarak yetişmiş meyvenin olgunlaştığını görmek mutluluk verici.