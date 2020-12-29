Ham Zıt Anlamlısı Nedir? Hamın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Ham kelimesi, farklı bir sözcük olmakla beraber çok sık kullanılmadığından kulağa yabancı gelebilir. Bu yüzden kelimenin zıt anlamlısı da merak edilebilir. Bu kelimenin zıt anlamlısı hakkında bilgi vermek, okurlar için oldukça bilgilendirici olacaktır. Ham kelimesinin zıt anlamı ve ham kelimesinin kullanıldığı bir örnek cümle vermek fayda sağlayacaktır.



Hamın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Ham kelimesi; çok kullanılmadığı için zıt anlamı da pek bilinmez. Bununla beraber kelimenin zıt anlamı hakkında bilgi vermek faydalı olacaktır. Ham kelimesinin birden fazla zıt anlamı bulunur. Bunlar; idmanlı, yetişmiş ve olgundur. Ham kelimesinin zıt anlamları bunlardır. Ham kelimesine aşağıdaki gibi örnek verilebilir;



- Ham olarak yetişmiş meyvenin olgunlaştığını görmek mutluluk verici.